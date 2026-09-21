Якушев: 49 участников СВО получат мандаты в Госдуме от "Единой России"

Ветераны СВО примут активное участие в работе Госдумы от "Единой России" Якушев: 49 участников СВО получат мандаты в Госдуме от "Единой России"

Москва21 сен Вести.Мандаты депутатов Госдумы от "Единой России" получат 49 участников СВО. Об этом сообщил секретарь генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев.

В интервью ТАСС он отметил, что эта информация является предварительной.

По словам Якушева, партия на протяжении нескольких лет оказывает помощь ветеранам и участникам СВО, помогая им участвовать в различных выборах.

Ранее в ЦИК РФ сообщили, что на выборах в Госдуму по партийным спискам "Единая Россия" набирает 57,83% голосов, КПРФ - 13,81%, ЛДПР - 8,97%, "Новые люди" - 7,96%, "Справедливая Россия" - 4,96% после обработки 95,01% протоколов.