Москва24 сен Вести.У политической партии "Единая Россия" уже есть наработанные практики в помощи ветеранам специальной военной операции, которые стали депутатами Госдумы. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил секретарь генерального совета партии "Единая Россия", первый вице-спикер Совфеда РФ Владимир Якушев.

У нас уже есть наработанные практики, и они себя очень хорошо зарекомендовали – это институт наставничества. Как мы сопровождали ребят в период подготовки к выборам, в период избирательной кампании, то же самое будет происходить и в Государственной думе … Поэтому будем обучать, будем наставлять. Я уверен в том, что у нас прошли очень достойные ребята, они очень быстро будут набираться опыта и станут очень достойными … законодателями в Государственной думе