Москва24 сен Вести.Поддержка со стороны президента РФ Владимира Путина и проведение классической избирательной кампании стали главными факторами впечатляющих результатов "Единой России" на прошедших выборах. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил секретарь генерального совета партии, первый вице-спикер Совфеда РФ Владимир Якушев.

По его словам, успех партии во время выборов в Госдуму IX созыва стал результатом большой системной работы.

Это все-таки поддержка главы государства. И мы это ощущали в период всей избирательной кампании. Два раза он был на нашем съезде… Второе, мы провели классическую избирательную кампанию… потому что не все партии на сегодняшний день, которые присутствуют на политической карте нашей страны, именно так проводят избирательную кампанию объяснил Якушев

Ранее сообщалось, что состав Государственной думы IX созыва обновится примерно на 43%. Больше всего изменений ожидается во фракции ЛДПР, где доля новых парламентариев составит 65%. Также, по предварительным данным, в новый состав Госдумы войдут 54 участника специальной военной операции.