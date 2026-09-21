Зюганов рассказал, с чего КПРФ начнет работу в Госдуме нового созыва Зюганов: будем продвигать идею формирования достойной социальной политики

Москва21 сен Вести.Фракция КПРФ в Государственной думе девятого созыва планирует в первую очередь продвигать идею формирования достойной экономической и социальной политики. Об этом ИС "Вести" заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

По его словам, партийная программа готова, продумана и подтверждена практикой.

Мы будем продвигать прежде всего идею формирования достойной экономической и социальной политики. У нас страна вымирает единственной из двадцати ведущих стран – теряем по полмиллиона каждый год. Это абсолютно недопустимо. Мы подготовили шесть законов о многодетной семье и оказании помощи. У нас цены поставили в трудное положение почти треть населения. Поэтому будем проводить закон о регулировании цен на товары первой необходимости, прежде всего связанные с продовольствием, медикаментами и ЖКХ рассказал Зюганов

Также он отметил, что в условиях военных действий необходимо максимально сконцентрировать ресурсы для победы.

Мы подготовили бюджет развития: плюс 10 триллионов уже завтра можно. У нас за годы войны количество долларовых миллиардеров выросло со 105 до 155. 700 миллиардов долларов лежит в кармане у нескольких человек… Давайте налог введем по прогрессивной шкале… Нам важно поддержать базовые производства, но при таких ценах и такой покупательной способности вы не в состоянии решать эти проблемы добавил Зюганов

Выборы в Госдуму в России прошли 18-20 сентября. По итогам обработки 97,37% протоколов "Единая Россия" набрала 57,96% голосов, КПРФ - 13,67%, ЛДПР – 8,96%, "Новые люди" – 7,91%, "Справедливая Россия" – 5,1%.