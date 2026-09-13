Москва13 сен Вести.Политическая сплоченность и консолидация депутатов Государственной думы 8-го созыва были вызваны решениями президента РФ Владимира Путина. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев.

По его мнению, одним из важных и непростых шагов было внесение изменений в Конституцию РФ.

Здесь несколько составляющих. Первая, это, конечно, президент, который принял очень непростые решения, которые сплотили страну, мобилизовали. Он внес изменения в Конституцию. Как можно было себе представить суверенное государство, в котором законы написаны по кальке западной, и они же являются доминирующими по отношению к национальному законодательству. И вот эти подходы, конечно же, многое изменили объяснил Васильев

Также он напомнил, что ранее Путин предложил поделить руководство комитетами в Госдуме между фракциями не пропорционально количеству депутатов, а поровну между партией большинства и остальными.

Работа показала, что это очень правильный был подход. Практически у нас все фракции имеют комитеты. И вот работа в комитетах избавила во многом всех нас от популизма. То есть не стала только одна фракция решать задачи, а мы все через комитеты, через комиссии подчеркнул Васильев

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