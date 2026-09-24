Медведев поздравил "Единую Россию" с историческим успехом на выборах в Госдуму

Медведев назвал результат ЕР на выборах в Госдуму историческим Медведев поздравил "Единую Россию" с историческим успехом на выборах в Госдуму

Москва24 сен Вести.Результаты "Единой России" на выборах в Госдуму стали историческим успехом партии. Об этом заявил ее председатель Дмитрий Медведев на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генсовета ЕР.

Медведев также поздравил всех членов и сторонников партии с таким высоким результатом.

Прежде всего, хочу поздравить вас, всех наших сторонников, наших избирателей, с историческим успехом "Единой России" на прошедших выборах сказал Медведев

По его словам, партия получила около 58% голосов, а ее кандидаты победили более чем в 200 одномандатных округах. Медведев отметил, что по итогам распределения мандатов партия рассчитывает получить 349 мест в ГД.

Глава "Единой России" также заявил, что партия смогла превзойти результаты, показанные на выборах в Госдуму в 2021 году.

Ранее стал известен состав Госдумы по результатам выборов 2026 года. Согласно итогам голосования "Единая Россия" обновила рекорд по числу занятых мест, следует из данных ЦИК РФ после обработки 97% голосов.