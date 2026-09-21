Москва21 сенВести.Результаты избирательной кампании на выборах в Госдуму превзошли показатели 2021 года. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации VIII Владимир Васильев.
По его словам, это характерно для многонационального народа и истории России: чем больше испытаний, тем крепче становится связь народов.
Мы, я думаю, оцениваем все высоко результаты избирательной кампании. Во-первых, они превзошли, если говорить оценочно, результаты 2021 года, непростой период. Но это характерно для нашего народа многонационального, для истории России. Чем больше испытания, тем крепче становится связь народов, и Россия одерживает победуотметил Васильев
Ранее сообщалось, что пять партий преодолели барьер в 5% и проходят в Госдуму по спискам.