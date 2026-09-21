Москва21 сенВести.Последние предварительные данные, опубликованные Центризбиркомом, показывают, что "Единая Россия" в Госдуме IX созыва получает не просто конституционное большинство, а самую большую фракцию в своей истории.
По партийным спискам после обработки 94,41% протоколов ЕР получает 57,83%, КПРФ набирает 13,81% голосов, у ЛДПР — 8,96%, у "Новых людей" — 7,97%, у "Справедливой России" — 4,96%.
В случае, если СР не пройдет минимальный требуемый порог в 5% избирателей, то ЕР получит 147 мандатов.
По одномандатным округам партия выиграла 209 мандатов из 225.
Таким образом, всего "Единая Россия" может получить от 348 до 356 мест в Госдуме.
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что, предварительно, у ЕР будет 355 депутатских мест.
Ранее официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь передал поздравления Пекина в адрес России по поводу успешного проведения выборов в Государственную думу.