"Единая Россия" по итогам выборов увеличила свою фракцию на 24 места

Стал известен состав Госдумы по итогам выборов 2026 года "Единая Россия" по итогам выборов увеличила свою фракцию на 24 места

Москва23 сен Вести.Определен состав Госдумы по результатам выборов 2026 года. По итогам голосования "Единая Россия" обновила рекорд по числу занятых мест, следует из данных, приведенных ЦИК РФ после обработки 97% голосов.

За ЕР проголосовали почти 58% избирателей, что дало ей 139 мест. По одномандатным округам она забрала 208 из 225 мест. В итоге фракция займет в Думе 347 мест. Это на 24 кресла больше, чем в предыдущем созыве.

КПРФ забрала 38 кресел, что на 19 меньше, чем в предыдущем созыве. ЛДПР заняла 24 кресла, "Новые люди" - 19 мест.

Больше всего "потеряли" представители "Справедливой России", с трудом преодолевшие пятипроцентный барьер и набравшие четырех одномандатников. Это принесло фракции 16 представителей.

Кроме того, в голосовании участвовала партия "Родина", не прошедшая барьер в 5%, однако один ее представитель будет заседать в Госдуме, так как одержал победу по одномандатному округу.

Ранее сообщалось, что после прошедших выборов самую большую фракцию в Государственной думе IX созыва – фракцию "Единой России" - может возглавить глава комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.