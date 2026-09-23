Москва23 сенВести.Определен состав Госдумы по результатам выборов 2026 года. По итогам голосования "Единая Россия" обновила рекорд по числу занятых мест, следует из данных, приведенных ЦИК РФ после обработки 97% голосов.
За ЕР проголосовали почти 58% избирателей, что дало ей 139 мест. По одномандатным округам она забрала 208 из 225 мест. В итоге фракция займет в Думе 347 мест. Это на 24 кресла больше, чем в предыдущем созыве.
КПРФ забрала 38 кресел, что на 19 меньше, чем в предыдущем созыве. ЛДПР заняла 24 кресла, "Новые люди" - 19 мест.
Больше всего "потеряли" представители "Справедливой России", с трудом преодолевшие пятипроцентный барьер и набравшие четырех одномандатников. Это принесло фракции 16 представителей.
Кроме того, в голосовании участвовала партия "Родина", не прошедшая барьер в 5%, однако один ее представитель будет заседать в Госдуме, так как одержал победу по одномандатному округу.
Ранее сообщалось, что после прошедших выборов самую большую фракцию в Государственной думе IX созыва – фракцию "Единой России" - может возглавить глава комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.