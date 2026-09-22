Фракцию "Единой России» в Госдуме может возглавить Дмитрий Кобылкин РИА Новости: фракцию "Единой России» в Госдуме может возглавить Кобылки

Москва22 сен Вести.После прошедших выборов самую большую фракцию в Государственной думе IX созыва – фракцию "Единой России» может возглавить глава комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. Об этом сообщил источник РИА Новости в нижней палате парламента.

Другой источник агентства также подтвердил эту информацию и рассказал, кто возглавит комитет, где работал Кобылкин.

Действующий вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко может возглавить комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды сообщил источник

Выборы депутатов Госдумы прошли в России с 18 по 20 сентября. Партия "Единая Россия" , которая набрала по их итогам около 59 % голосов избирателей, получит самую большую фракцию в Госдуме за всю историю ее участия в выборах. Из 450 депутатских мандатов у единороссов будут 355. В предыдущей Госдуме у ЕР было 310 кресел.