Сенатор Якушев рассказал о большом количестве изменений в уставе ЕР Сенатор Якушев: в "Единой России" есть ряд процедур, которые надо упростить

Москва24 сен Вести.На предстоящем съезде партии "Единая Россия" будет большое количество изменений в устав, которые касаются упрощения процедур, мешающих работе однопартийцев. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил секретарь генерального совета партии "Единая Россия", первый вице-спикер Совфеда РФ Владимир Якушев.

По его словам, приоритеты партии остаются прежними.

Это, естественно, работа в рамках нашей народной программы. Мы продолжаем укреплять нашу партийную инфраструктуру. То, что касается декабрьского съезда, у нас будет большое количество изменений в устав нашей партии. У нас есть ряд процедур, которые нам надо упростить, которые мешают в повседневной работе нашим однопартийцам решать те или иные вопросы. Мы провели очень большую работу, этих изменений, согласованных у нас сегодня с нашими региональными исполкомами, с нашими первичными отделениями, местными отделениями, достаточно много, поэтому эту работу всю продолжим сейчас. И я уверен, что в декабре большинство этих поправок будут приняты в устав нашей партии сказал он

Ранее Владимир Якушев заявил, что у "Единой России" уже есть наработанные практики в помощи участникам специальной военной операции (СВО), прошедших в Госдуму.