Москва24 сенВести.Внутри "Единой России" активно обсуждаются предложения по формированию комитетов в новом составе Государственной думы IX созыва. Подробности в интервью ИС "Вести" раскрыл секретарь генерального совета партии, первый вице-спикер Совфеда РФ Владимир Якушев.
Партия рекомендовала и руководителей комитетов, и руководителя фракции, и заместителей руководителя – фамилии, кого мы рекомендуем сегодня поддержать, наших депутатов. Это будет же голосоваться на первом заседании Думы на должность председателя Государственной думысообщил Якушев
Ранее сообщалось, что "Единая Россия" на пост первого вице-спикера Госдумы может предложить кандидатуру Ирины Яровой. Возглавить же фракцию в нижней палате парламента предложено главе комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.