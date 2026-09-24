Сенатор Якушев заявил о работе ЕР по формированию комитетов в новом составе ГД

ЕР рекомендовала депутатов для формирования комитетов в новом составе Госдумы Сенатор Якушев заявил о работе ЕР по формированию комитетов в новом составе ГД

Москва24 сен Вести.Внутри "Единой России" активно обсуждаются предложения по формированию комитетов в новом составе Государственной думы IX созыва. Подробности в интервью ИС "Вести" раскрыл секретарь генерального совета партии, первый вице-спикер Совфеда РФ Владимир Якушев.

Партия рекомендовала и руководителей комитетов, и руководителя фракции, и заместителей руководителя – фамилии, кого мы рекомендуем сегодня поддержать, наших депутатов. Это будет же голосоваться на первом заседании Думы на должность председателя Государственной думы сообщил Якушев

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" на пост первого вице-спикера Госдумы может предложить кандидатуру Ирины Яровой. Возглавить же фракцию в нижней палате парламента предложено главе комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.