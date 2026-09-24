В "Единой России" сообщили о предстоящих изменениях в рядах партии Сенатор Якушев: в декабре ожидается полное переизбрание Высшего совета ЕР

Москва24 сен Вести.На съезде "Единой России" в декабре этого года запланированы большие структурные изменения внутри партии. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил секретарь генерального совета партии, первый вице-спикер Совфеда РФ Владимир Якушев.

Раз в пять лет мы полностью меняем наши высшие органы власти, поэтому у нас, действительно, на декабрьском съезде запланировано изменение всех наших руководящих органов заявил он

Ранее руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев заявил, что программы партии относятся к национальному развитию, суверенитету и заботе о людях.