"Качественно другая": Косачев рассказал об изменениях в Народной программе "ЕР" Косачев: Народная программа "Единой России" рассчитана на развитие и перспективу

Москва28 июн Вести.В Народную программу "Единой России" внесены изменения, в результате чего она стала "качественно другой", заявил ИС "Вести" зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев.

Поменялось содержание Народной программы. Вне всякого сомнения, она качественно другая. Она, конечно же, ориентирована на ожидания людей отметил он

Сенатор указал, что программа - стратегический документ и рассчитана на долгосрочную перспективу.

Здесь и сейчас жизнь меняется. Совершенно точно это не программа выживания, не программа преодоления тех трудностей, которые очевидны для любого россиянина в текущем моменте. Это программа стратегическая, программа развития, которая рассчитана на такую же долгоиграющую, долгосрочную перспективу, как и все наши предыдущие партийные решения. И с моей точки зрения, это очень важно для партии. Это очень важно для страны и это очень важно для всего мира добавил Косачев

Ранее председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что Народная программа "Единой России" будет построена вокруг семи вызовов – от демографии и кадрового дефицита до идеологии, технологий и безопасности государства.