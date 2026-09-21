Москва21 сен Вести.Программы партии "Единая Россия" относятся к национальному развитию, суверенитету и заботе о людях. Их реализация продолжится после выборов. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации VIII Владимир Васильев.

По его словам, воплощение в реальность задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, приводит ЕР к победе.

Еще недавно, он [президент] поставил задачу газификации в первую очередь многосемейных домовладений. Мы как раз видели в целом ряде регионов, как эта задача решается. Мне посчастливилось быть в своем регионе, в Твери, в счастливой семье, в которой муж, жена и трое замечательных детей. Это счастливые люди. Они вот получили газ до края своего земельного участка, а далее на субсидию, на льготы, которые им положены, они сделали все – построили дом, подключили газовое оборудование, и там мама и хозяйка этого дома говорила президенту самые искренние слова благодарности. Вот в этом направлении мы непобедимы, когда мы идем к людям, когда мы добиваемся конкретного результата для семьи, для конкретного человека, а значит, и для страны в целом… мы же выиграли в конкурентной борьбе пояснил Васильев

Депутат добавил, что впереди у партии очень ответственная и интересная работа, которая будет ответом на обещания, которые были даны избирателям.

Он также отметил, что результаты избирательной кампании на выборах в Госдуму превзошли показатели 2021 года.