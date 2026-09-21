Москва21 сен Вести.Программа "Единой России" оказалась очень эффективной, к примеру, в части ремонта образовательных учреждений. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил депутат Госдумы Владимир Васильев.

По словам парламентария, работа в этом направлении велась оперативно, что позволило ввести объекты в эксплуатацию без задержек.

Я считаю, что программа оказалась очень эффективной. Там не было ничего такого надуманного, все это было сделано очень оперативно. Для меня очень важной составляющей программы… [стал] ремонт образовательных учреждений. В течение нескольких лет мы просто сумели сделать то, что не делалось годами, и сделали это быстро, качественно. И что самое важное, ежемесячно депутаты Государственной Думы выезжали на места, где вместе с родителями, вместе с педагогами проводили работу и вели контроль за капитальным ремонтом, ремонтом, а в некоторых случаях и строительством образовательных учреждений заявил Васильев

Депутат отметил, что такой подход позволил впервые в истории обеспечить существенную экономию и высокое качество работ.

Все это позволило, ну, пока впервые в нашей истории обеспечить как минимум двадцатипятипроцентную экономию, эффективный ввод, ни один объект не просрочен, нет долгостроя, и качество буквально на всех из них отвечает самым высоким требованиям. Это показывает, что мы, используя партийные инструменты, можем добавить очень серьезно к той работе, которая делается сегодня правительством добавил Васильев

Васильев также сообщил, что партия планирует распространить этот опыт на другие сферы, в частности на модернизацию отделений Почты России.

Примеры идут дальше, уже вместе с Почтой России работаем… Дмитрий Анатольевич Медведев уделил этому внимание, и я думаю, это станет очередной системной работой нашей партии. Когда мы берем конкретную тему, в частности, сельские поселения и делаем там современное отделение почтовой связи, которое позволяет людям решать все задачи, практически не отличающиеся от городских сказал Васильев

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Российской Федерации опубликовала результаты обработки 87,91% протоколов голосования на выборах в Госдуму по партийному списку. Согласно подсчетам, партия "Единая Россия" набирает 57,87% голосов.