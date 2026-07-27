Москва27 июл Вести.Реформа колледжей, которая проводится в 12 регионах России, дает хорошие результаты в решении вопроса с дефицитом кадров. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Владимир Васильев.

Мы привлекаем трудовые ресурсы. И поэтому сегодня у нас вот эта реформа колледжей, которая проводится в 12 регионах, она дает замечательные результаты. У нас сегодня … из миллиона семьсот выпускников старших классов … миллион сто пошли в колледжи сказал он

Ранее сообщалось, что правительство России разрабатывает пакет мер для устранения дефицита инженерных кадров и повышения качества их подготовки.