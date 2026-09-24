Москва24 сен Вести.На пост первого вице-спикера Госдумы партия "Единая Россия" может предложить Ирину Яровую. Ее кандидатура сейчас активно обсуждается внутри партии, сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на три своих источника в ЕР.

Ирина Яровая в новом составе нижней палаты российского парламента может сменить на этом посту Александра Жукова. Собеседники издания отмечают, что второй заместитель председателя Госдумы Вячеслава Володина, представляющий КПРФ Иван Мельников, может сохранить свой пост и в новом составе парламента.

Последние два созыва Яровая была вице-спикером Думы. Она занималась вопросами безопасности, защиты исторической памяти, возглавляла комиссию по миграционной политике и была сопредседателем парламентской комиссии по расследованию деятельности лабораторий США на Украине.

На парламентских выборах 2026 года Ирина Яровая одержала уверенную победу. На Камчатке ей отдали свои голоса 71,79% избирателей.

Свои посты зампредов в Думе могут сохранить также Виктория Абрамченко, Алексей Гордеев и Анна Кузнецова. Зампред Думы Петр Толстой может возглавить в новом созыве парламента думский комитет по международным делам.