Москва20 сен Вести.В ходе подведения итогов работы Госдумы VIII созыва заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая рассказала ИС "Вести" о ключевом успехе межфракционной комиссии - реформировании рынка миграционных услуг.

По словам вице-спикера, внедренные меры позволили не только ликвидировать институт посредничества, но и обеспечить полную прозрачность процессов за счет перехода на электронный документооборот.

Прежде всего были серьезным образом были решены задачи повышения ответственности за организацию нелегальной миграции по устранению посредников. Мы выработали те процедуры, которые позволили нам в буквальном смысле очистить рынок этих нелегальных серых услуг, выведя их в прозрачность, подконтрольность и электронный формат учета рассказала Яровая

Под руководством Ирины Яровой в Госдуме функционирует межфракционная комиссия по вопросам миграции, созданная 26 июля 2024 года. В нее вошли представители власти и депутатского корпуса. На счету комиссии — 32 принятых закона (из них 21 — депутатская инициатива). Основной акцент в работе сделан на пресечении нелегальной миграции и обеспечении безопасности прав граждан РФ.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о вступлении в силу с сентября федерального закона, направленного на совершенствование миграционной политики. Согласно нововведениям, иностранные граждане, прибывающие в Россию на срок более трех месяцев, обязаны пройти медицинское освидетельствование в течение 30 дней.

По данным МВД, за первое полугодие 2026 года из России было выдворено и депортировано порядка 100 тысяч мигрантов за нарушение законодательства. Еще 200 тысячам иностранных граждан закрыт въезд, а около 800 тысяч внесены в реестр контролируемых лиц.