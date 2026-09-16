Миграционный контроль ужесточен: Володин рассказал о новых мерах с сентября Володин: новые меры по борьбе с нелегалами расширили возможности силовиков

Москва16 сен Вести.Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX сообщил о вступлении в силу с сентября федерального закона, направленного на совершенствование миграционной политики. Новые нормы существенно расширяют полномочия правоохранительных органов в сфере борьбы с нелегальной миграцией.

Согласно нововведениям, иностранные граждане, прибывающие в Россию на срок более трех месяцев, обязаны пройти медицинское освидетельствование в течение 30 дней — ранее этот срок составлял 90 дней. Это позволит оперативно депортировать мигрантов при выявлении у них опасных инфекционных заболеваний. Кроме того, введена административная ответственность за уклонение от медосвидетельствования, а также повышена уголовная ответственность за подделку и оборот официальных документов об отсутствии заболеваний.

По мнению Володина, эти меры способствуют усилению контроля за мигрантами и повышению общественной безопасности в стране. По данным МВД, за первое полугодие 2026 года из России было выдворено и депортировано порядка 100 тысяч мигрантов за нарушение законодательства. Еще 200 тысячам иностранных граждан закрыт въезд, а около 800 тысяч внесены в реестр контролируемых лиц.

Ранее сообщалось, что с 2027 года мигрантов в России обяжут платить налог за неработающих членов семьи.