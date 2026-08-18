Москва18 авгВести.Около 100 тыс. решений об административном выдворении мигрантов из России было принято за первое полугодие 2026 года. Это в 2,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере MAX.
Если говорить обо всех правонарушениях, совершенных мигрантами за 6 месяцев 2026 года, то количество принятых решений об административном выдворении из страны составило порядка 100 тысячотметил Володин
Он подчеркнул, что, по данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), только в Москве число иностранцев, выдворенных за нарушение миграционного законодательства, выросло вдвое - с 8,3 тыс. до 16 тыс. человек. Володин уточнил, что это треть от общего числа выдворений по статье 18.8 КоАП РФ о нарушении правил въезда или режима пребывания в России.
Спикер Госдумы напомнил, что раньше административное выдворение предусматривалось в 22 статьях КоАП. После принятия июльского закона этот перечень расширили до 45 статей.
Кроме того, по данным МВД, за полгода число преступлений, совершенных иностранцами, сократилось на 40%. Володин связал это с ранее принятыми нормами, которые дали правоохранителям дополнительные полномочия в миграционной сфере.
Володин добавил, что с 2024 года парламент принял 32 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики.
В частности, в июле президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Министерство внутренних дел новыми полномочиями в сфере трудовой миграции. МВД теперь будет самостоятельно утверждать перечни профессий для квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, а также на трудоустройство вне квот, устанавливаемых Минтрудом по заявкам регионов. Ранее эти функции принадлежали Министерству труда и социальной защиты.