Володин: около 100 тыс. мигрантов выдворили из РФ за полгода за нарушение закона

Володин цифрами доказал эффективность законов о мигрантах Володин: около 100 тыс. мигрантов выдворили из РФ за полгода за нарушение закона

Москва18 авг Вести.Около 100 тыс. решений об административном выдворении мигрантов из России было принято за первое полугодие 2026 года. Это в 2,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере MAX.

Если говорить обо всех правонарушениях, совершенных мигрантами за 6 месяцев 2026 года, то количество принятых решений об административном выдворении из страны составило порядка 100 тысяч отметил Володин

Он подчеркнул, что, по данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), только в Москве число иностранцев, выдворенных за нарушение миграционного законодательства, выросло вдвое - с 8,3 тыс. до 16 тыс. человек. Володин уточнил, что это треть от общего числа выдворений по статье 18.8 КоАП РФ о нарушении правил въезда или режима пребывания в России.

Спикер Госдумы напомнил, что раньше административное выдворение предусматривалось в 22 статьях КоАП. После принятия июльского закона этот перечень расширили до 45 статей.

Кроме того, по данным МВД, за полгода число преступлений, совершенных иностранцами, сократилось на 40%. Володин связал это с ранее принятыми нормами, которые дали правоохранителям дополнительные полномочия в миграционной сфере.

Володин добавил, что с 2024 года парламент принял 32 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики.

В частности, в июле президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Министерство внутренних дел новыми полномочиями в сфере трудовой миграции. МВД теперь будет самостоятельно утверждать перечни профессий для квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, а также на трудоустройство вне квот, устанавливаемых Минтрудом по заявкам регионов. Ранее эти функции принадлежали Министерству труда и социальной защиты.