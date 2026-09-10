Москва10 сен Вести.Реформа регулирования миграции привела к росту числа принудительных выдворений на 85%, достигнув показателя в 2,6 раза выше прежнего. Это отметил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с первым заместителем главы МВД, начальником Миграционной службы ведомства Андреем Кикотем.

Рабочая встреча прошла накануне Дня подразделений по вопросам миграции МВД.

Случаев выдворения в 2,6 раза больше отметил глава государства, говоря о произведенных в административном порядке высылках

Кикоть рассказал президенту, что МВД РФ ограничило въезд в страну почти 200 тыс. иностранцев, нарушивших российское законодательство. Он также сообщил о мерах, которые министерство принимает для профилактики нарушений в миграционной сфере.