В РФ приезжает 9 млн иностранцев в год Замглавы МВД Кикоть: в Россию ежегодно приезжает 9 миллионов иностранцев

Москва10 сен Вести.В год около 9 миллионов иностранных граждан приезжают в Россию с разными целями. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД, начальник Миграционной службы ведомства Андрей Кикоть в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, в моменте на российской территории находятся от 6 до 6,5 миллиона человек.

По году в нашу страну приезжает порядка 9 миллионов человек иностранных граждан с разными целями… Порядка 3 миллионов - это трудовая миграция, 1,7 миллиона - это члены семей, 1 миллион - это иные категории, это туристы, учеба, частные поездки сказал Кикоть

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что пребывание иностранцев в России должно быть экономически обоснованным, а сами они должны соблюдать законы, знать русский язык и приносить пользу стране.