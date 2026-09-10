Число преступлений мигрантов в первой половине 2026 года сократилось на 40%

Андрей Кикоть сообщил о резком сокращении числа преступлений мигрантов Число преступлений мигрантов в первой половине 2026 года сократилось на 40%

Москва10 сен Вести.Число совершенных мигрантами преступлений в первой половине 2026 года резко сократилось. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил первый заместитель главы МВД, начальник Миграционной службы ведомства Андрей Кикоть.

Он уточнил, что в прошлом году был зафиксирован небольшой рост числа таких преступлений

Если по прошлому году у нас намечался небольшой рост количества совершенных иностранцами преступлений, и эта цифра составила 41 тысячу, то в этом году у нас идет резкий спад, за полугодие у нас зарегистрировано 14,5 тысячи, это минус 40% сказал Кикоть

Встреча Путина с Кикотем прошла вечером девятого сентября. Она состоялась в преддверии Дня подразделений по вопросам миграции системы МВД.