Москва10 сен Вести.Российский лидер Владимир Путин поручил миграционной службе МВД организовать подготовку трудовых мигрантов к жизни и работе в РФ. Об этом он заявил на встрече с замглавы министерства Андреем Кикотем.

Я с коллегами разговариваю когда, прежде всего из стран, откуда к нам приезжают трудовые мигранты, они заинтересованы, чтобы мы вместе тех людей, которые хотят приехать на работу в Россию, готовили к этой работе и жизни в России… Конечно, это дело не вашей службы, не только вашей службы, но и всего правительства сказал глава государства

В ходе встречи Кикоть сообщил президенту, что в Россию ежегодно приезжает около девяти миллионов иностранных граждан. Он отметил, что в моменте на территории РФ находятся от 6 до 6,5 миллиона мигрантов.