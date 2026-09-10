Москва10 сенВести.С 1 января 2027 года работающие иностранцы в России будут платить налог за каждого неработающего члена семьи, находящегося на территории страны. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД России, начальник Миграционной службы Андрей Кикоть на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Встреча состоялась накануне Дня подразделений по вопросам миграции системы МВД, который отмечается в России 11 сентября.
По нашей инициативе принят Федеральный закон, который будет работать, вступит в законную силу с 1 января 2027 года, о налогообложении работающих иностранцев за каждого неработающего члена семьи, находящегося на территории странысказал Кикоть
По его словам, мера связана с задачей ограничить пребывание в России неработающих членов семей трудовых мигрантов, предусмотренной Концепцией государственной миграционной политики.
Кикоть также заявил, что благодаря установленным правительством критериям при зачислении детей членов семей мигрантов в школы число неработающих родственников удалось сократить на 20% от показателя в 1,7 миллиона человек.
Путин также поручил миграционной службе МВД организовать подготовку трудовых мигрантов к жизни и работе в России.