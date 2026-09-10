Москва10 сенВести.В России находятся 800 тысяч иностранных граждан, которые нарушили российское миграционное законодательство. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД, начальник Миграционной службы ведомства Андрей Кикоть в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, в моменте на российской территории могут находиться от 6 до 6,5 миллиона иностранцев. Замглавы МВД уточнил, что речь идет о трудовых мигрантах, членах их семей, а также тех, кто приезжает в Россию по учебе и в качестве туристов.
И еще такой показатель, как 800 тысяч - это иностранные граждане, которые нарушили закон Российской Федерации, миграционное законодательство. Мы их учитываем, заносим в реестр контролируемых лиц и в отношении них происходят розыскные мероприятиядобавил Кикоть
Ранее он рассказал, что МВД закрыло въезд на территорию России для порядка 200 тысяч мигрантов, которые нарушили закон.