В России находятся 800 тысяч нелегальных мигрантов, заявили в МВД Замглавы МВД Кикоть: в РФ находятся 800 тысяч мигрантов, которые нарушили закон

Москва10 сен Вести.В России находятся 800 тысяч иностранных граждан, которые нарушили российское миграционное законодательство. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД, начальник Миграционной службы ведомства Андрей Кикоть в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, в моменте на российской территории могут находиться от 6 до 6,5 миллиона иностранцев. Замглавы МВД уточнил, что речь идет о трудовых мигрантах, членах их семей, а также тех, кто приезжает в Россию по учебе и в качестве туристов.

И еще такой показатель, как 800 тысяч - это иностранные граждане, которые нарушили закон Российской Федерации, миграционное законодательство. Мы их учитываем, заносим в реестр контролируемых лиц и в отношении них происходят розыскные мероприятия добавил Кикоть

Ранее он рассказал, что МВД закрыло въезд на территорию России для порядка 200 тысяч мигрантов, которые нарушили закон.