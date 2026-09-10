Кикоть: бюджет РФ получил более 300 млрд рублей от миграционных процессов

Кикоть сообщил, сколько миграционные процессы принесли российскому бюджету Кикоть: бюджет РФ получил более 300 млрд рублей от миграционных процессов

Москва10 сен Вести.Российский бюджет получил за счет миграционных процессов более 300 миллиардов рублей, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным первый заместитель главы МВД, начальник Миграционной службы ведомства Андрей Кикоть.

Накануне в Кремле состоялась рабочая встреча в преддверии Дня подразделений по вопросам миграции МВД.

За полтора года в результате всех миграционных процессов государство получило доход в виде 321 миллиарда рублей, это плюс 30% сказал Кикоть

Более 60 миллиардов рублей из этой суммы приходится на федеральный бюджет, свыше 250 миллиардов – на региональные. Кикоть подтвердил, что основная часть поступлений связана с оформлением патентов.

Он добавил, что в РФ сегодня находятся 800 тысяч нелегальных мигрантов. В их отношении проводятся розыскные мероприятия.