Взимание платы за переводы мигрантов может принести бюджету 45 млрд рублей в год Миронов: взимание платы за переводы мигрантов может принести бюджету 45 млрд р.

Москва30 июн Вести.Взимание платы с переводов, которые в свои страны осуществляют мигранты, может принести российскому бюджету около 45 миллиардов рублей в год. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов.

Он напомнил, что партия внесла в нижнюю палату парламента соответствующий законопроект.

Смотрите, ну я назову цифру, примерно 45 млрд рублей. Не помешают эти деньги, да? заявил Миронов

Он отметил, что сейчас мигранты бесплатно переводят огромные суммы денег в страны, из которых приехали. Миронов считает это несправедливым.

В Киргизию было переведено около четырех миллиардов долларов, в Узбекистан около 15 млрд долларов, в Таджикистан - никто не знает, но говорят, где-то 8-9 [миллиардов долларов]. Ничего не платят. Ребята, с какого перепугу? Обратите внимание, это не повышать тарифы, это не повышать цены, это не делать на ровном месте проблему как у нас, к сожалению, сейчас с бензином происходит. Давайте с мигрантов возьмем эти деньги. … Они зарабатывают деньги здесь, переводят туда, и с этого ничего не берется. Здесь надо [поступать] по справедливости. И я абсолютно убежден, что такие решения нужно принимать добавил Миронов

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что МВД должно навести порядок в вопросе специальностей, по которым мигранты могут работать в России вне квоты на разрешения.