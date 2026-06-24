Эксперт рассказал, как можно взимать деньги с мигрантов за переводы за рубеж

Комиссию для мигрантов за переводы из РФ предложили включить в стоимость патента Эксперт рассказал, как можно взимать деньги с мигрантов за переводы за рубеж

Москва24 июн Вести.Трехпроцентную комиссию для мигрантов за трансграничные переводы денег, которую депутаты предложили ввести в России, можно включить в стоимость патента, рассказал руководитель направления миграции Центра имени Столыпина Президентской академии, руководитель Центра миграционных исследований Института "Царьград" Михаил Бурда в интервью ИС "Вести".

Депутаты фракции "Справедливая Россия" предложили ввести обязательный платеж в размере 3% от суммы каждого трансграничного перевода. По словам эксперта, эту идею вполне реально реализовать, например, такой опыт уже есть у США.

Я считаю, что вполне логично, что те иностранцы, которые работают в России, которые выводят свои деньги, должны за это платить. На мой взгляд, вообще иностранцы должны платить за возможность работать в нашей стране… Что касается налогообложения, есть статистика и Всемирного банка, и Международной организации по миграции, которая демонстрирует, что денежные переводы выходцев из Таджикистана, в первую очередь, и Киргизии, которые они переводят домой, составляют существенную долю ВВП этих государств отметил Бурда

Он считает, что реализовать эту инициативу можно несколькими способами, в том числе подключить работодателей и банки.

Пока действует патентная система, мне кажется, это можно заложить в стоимость патента. Это можно делать через банки, обязать их взимать эти 3% при непосредственно осуществлении этих денежных переводов. Можно возложить и на работодателя, который дополнительно 3% бы направлял в специальный фонд рассказал эксперт

10 июня в Госдуме приняли ряд законов в рамках совершенствования миграционной политики, в их числе – увеличения в разы налоговых пошлин для мигрантов.