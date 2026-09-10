МВД закрыла въезд в РФ порядка 200 тыс. мигрантов, которые нарушили закон Кикоть: 197 тыс. иностранцев получили запрет на въезд в Россию

Москва10 сен Вести.МВД России ограничило въезд в страну почти 200 тыс. иностранцев, нарушивших российское законодательство. Об этом первый заместитель главы МВД, начальник Миграционной службы ведомства Андрей Кикоть на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Рабочая встреча состоялась накануне Дня подразделений по вопросам миграции МВД. Кикоть рассказал о мерах, которые ведомство принимает для профилактики нарушений в миграционной сфере.

В части превентивной работы нашими подразделениями закрыт въезд порядка 200 000, если быть точным, 197 000 иностранцев, которые совершили и нарушили здесь закон, мы им ограничили въезд на определенное количество времени сказал Кикоть

По его словам, МВД также усилило проверку документов при оформлении миграционного статуса. В результате ведомство стало выявлять в 10 раз больше поддельных документов и случаев предоставления заведомо ложных сведений.

Кикоть также отметил, что в год в РФ прибывают около девяти миллионов иностранных граждан. Сейчас в стране находятся от шести миллионов до 6,5 млн человек.