Москва1 сен Вести.В России с 1 сентября вступили в силу правила, ужесточающие медицинское освидетельствование трудовых мигрантов после их прибытия в страну. Такие изменения закреплены в новом законе, подписанном президентом Владимиром Путиным 10 июня.

Если раньше приехавшие в РФ иностранцы должны были в течение 90 дней пройти обследование на отсутствие опасных инфекционных заболеваний, ВИЧ и факта употребления наркотических средств, то теперь этот период сокращен до 30 дней. При этом мигрантам, находившимся в России более 30 дней, предстоит проходить медосвидетельствование ежегодно. Оплату процедуры закон возлагает на самих мигрантов либо на их работодателей.

Документ также вводит запрет на посредничество при проведении обследования: проводить медосвидетельствование смогут только уполномоченные организации. Прохождение процедуры становится обязательным для получения разрешения на временное проживание или работу, а также для переоформления патента.

По итогам медосвидетельствования оформляется заключение, в том числе в электронной форме, которое заносится в единую информационную систему (ЕГИСЗ). Если в ходе проверки у иностранца выявят опасные заболевания, ВИЧ или факт употребления наркотиков, медучреждения обязаны в течение 24 часов уведомить МВД и Роспотребнадзор для принятия оперативного решения о высылке.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев, комментируя в эфире "Радио России" сокращение численности мигрантов в связи с принятыми законами, напомнил , что "в последнем принятом законе мы запретили людям, которые совершили преступления у себя на родине, вообще въезжать в Россию".