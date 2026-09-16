Захарова: РФ открыта для иностранцев и создает необременительные для них условия

"Мировой центр притяжения": Захарова о преимуществах России для иностранцев Захарова: РФ открыта для иностранцев и создает необременительные для них условия

Москва16 сен Вести.Россия активно привлекает иностранных граждан, создавая комфортные условия для их пребывания, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Россия стремится сделать правила пребывания максимально простыми и понятными для тех, кто приезжает работать или учиться.

Россия была и остается одним из мировых центров притяжения мигрантов. Это требует от нас проведения эффективной и гибкой миграционной политики, нацеленной как на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, так и на соблюдение принятых нами обязательств в области прав человека. В данном случае – в отношении иностранных граждан, находящихся на территории нашей страны сказала Захарова, которую цитирует ТАСС

Кроме того, официальный представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в стране внедряют меры, упрощающие административные процедуры для иностранцев. Так, цифровые сервисы делают трудовые процессы более прозрачными, и это помогает защитить работников от недобросовестных работодателей.

Официальный представитель МИД также отметила, что Россия ожидает от иностранных граждан соблюдения национального законодательства, уважения культурных традиций и норм поведения, принятых в обществе.

Следует также подчеркнуть, что предпринимаемые меры по совершенствованию российского миграционного законодательства способствуют поддержанию межнационального и межрелигиозного согласия в российском обществе, противодействию нелегальным миграционным потокам, недопущению экстремистских настроений, существенно снизили уровень противоправной деятельности на территории Российской Федерации со стороны иностранцев заявила дипломат

Захарова выразила уверенность, что эта работа отвечает интересам России и ее международных партнеров.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о вступлении в силу с сентября федерального закона, направленного на совершенствование миграционной политики.