Захарова заявила, что запись ребенка в детсад не должна быть квестом для мам Захарова: запись ребенка в детский сад не должна быть квестом

Москва6 сен Вести.Молодым матерям в России следует помогать на бытовом уровне, в частности, обеспечивать простоту и удобство для записи ребенка в детский сад и школу. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Она подчеркнула, что для материальной поддержки семей в РФ принимаются меры. Однако необходимо улучшать поддержку на уровне комфорта бюрократических процедур.

Я являюсь мамой тоже. И вы знаете, что должно быть? Безусловно, материальное положение - и для этого очень многое сделано. Но ведь очень важен тот бытовой уровень, в котором находятся молодые мамы. Например, записаться в детский сад — это не было квестом. То есть, чтобы это не было лабиринтом, когда ты вроде записываешься, а потом очередь отменяют. Чтобы было можно записаться в школу, прийти и понять, чему будут учить. И чтобы это тоже не было вызовом на глобальном уровне заявила она

Аналогично и с медициной, продолжила Захарова.

Необходимо, чтобы все было просто, и чтобы тебя там ждали с распростертыми объятиями, доброжелательно и с любовью, а не из разряда разговаривая через губу подчеркнула официальный представитель МИД России

Ранее главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян рассказала, как на нее с дочкой накричали работницы регистратуры.