Песня со словами Марии Захаровой появилась на музыкальных онлайн-сервисах

Песня на стихи Марии Захаровой вышла на стриминговых сервисах Песня со словами Марии Захаровой появилась на музыкальных онлайн-сервисах

Москва5 сен Вести.Песня "Взлетаем на грозу" на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой появилась на музыкальных стриминговых платформах, сообщила Захарова в своем Telegram-канале.

Песню исполняет 24-летний артист из Иркутска Роман Михраби, музыку к ней написал продюсер Макс Фадеев. Ее премьера состоялась 12 июня, в День России, в Лужниках.

Удивительно, что, прозвучав в эфире всего лишь раз, песня пошла в народ. Нас буквально подгоняли просьбами скорее её загрузить. И вот она появилась! написала Захарова

Прослушать песню можно на таких платформах, как "Яндекс.Музыка", Spotify и Apple Music.

Песня "Взлетаем на грозу" посвящена людям, которые остаются один на один с обстоятельствами, но продолжают идти вперед, верить в мечту и бросать вызов невозможному.

Ранее Захарова рассказала, что написанная на ее стихи песня Айны Гетагазовой "Лезгинка" "пошла в народ".