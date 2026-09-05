Москва5 сенВести.Песня "Взлетаем на грозу" на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой появилась на музыкальных стриминговых платформах, сообщила Захарова в своем Telegram-канале.
Песню исполняет 24-летний артист из Иркутска Роман Михраби, музыку к ней написал продюсер Макс Фадеев. Ее премьера состоялась 12 июня, в День России, в Лужниках.
Удивительно, что, прозвучав в эфире всего лишь раз, песня пошла в народ. Нас буквально подгоняли просьбами скорее её загрузить. И вот она появилась!написала Захарова
Прослушать песню можно на таких платформах, как "Яндекс.Музыка", Spotify и Apple Music.
Песня "Взлетаем на грозу" посвящена людям, которые остаются один на один с обстоятельствами, но продолжают идти вперед, верить в мечту и бросать вызов невозможному.
Ранее Захарова рассказала, что написанная на ее стихи песня Айны Гетагазовой "Лезгинка" "пошла в народ".