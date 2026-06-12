"Место героизму есть всегда": Захарова рассказала о своей новой песне Захарова рассказала о главной идее песни, к которой она написала слова

Москва12 июн Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ИС "Вести" рассказала о главной идее песни, к которой она написала слова, и о том, как был выбран ее исполнитель.

Премьера песни "Взлетаем на грозу" на слова Марии Захаровой и музыку продюсера и композитора Максима Фадеева состоялась в День России на всероссийском молодежном фестивале "ТопФест".

Как отметила официальный представитель МИД, выделять специально время на творчество ей не приходится, так как это отклик и эмоции, которые рождаются из-за напряженной работы и общения с большим количеством людей.

Эта песня ровно про то, что пора героев, время героев не только настали, а это буквально про каждого. И каждый принимает этот вызов. Где бы он ни находился, будь то линия фронта, будь то тыл, кто бы и как в этой ситуации ни оказался, приходится бороться с обстоятельствами, со своими вопросами, проблемами и так далее. Место героизму, место подвигу есть везде, каждую минуту подчеркнула Захарова

Исполнит песню Роман Михраби из Иркутска, лауреат нескольких творческих фестивалей и конкурсов. Его жизненная история полностью отражает замысел песни, рассказала Захарова.

Мы действительно долго не могли понять, кто бы мог исполнить. Было много вариантов, со многими разговаривали, как-то искали, и вдруг нас с Максимом Фадеевым пронзило видео молодого человека, Романа из Иркутска, который с одной стороны певец, человек, который участвует в различных конкурсах, а с другой стороны, оказалось, и, честно говоря, никогда об этом не подумала бы, увидев, насколько он держится на сцене, что у него тяжелая форма ДЦП, с которой он борется всю свою жизнь поделилась Захарова

Дипломат добавила, что Роман, увидев слова песни, признался, что каждое ее слово написано про него, и идея веры и надежды, которые помогают пройти через все невзгоды, ему очень близка.

Ранее Мария Захарова рассказала, что написанная на ее стихи песня Айны Гетагазовой "Лезгинка" пошла в народ.