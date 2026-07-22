Москва22 июлВести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что в скором времени может создать новую страницу в социальных сетях.
На вопрос ведущего радио "Спутник" о том, есть ли у дипломата аккаунт в "Максе", Захарова ответила: "Пока нет. Но есть "Макс МИДа". Запись программы размещена в "ВКонтакте".
А я пока вот в Telegram, просто всего не охватишь, думаю, что скоро заведу себе и еще одну страницудобавила она
Как пояснила представитель ведомства, в первую очередь внимание уделяется совершенствованию и настройке официальных аккаунтов министерства иностранных дел, и лишь затем она находит время для собственного творчества. По ее словам, канал МИД в "Максе" уже функционирует и, будучи достаточно новым, всего за несколько месяцев, на ее взгляд, сумел набрать обороты и привлечь аудиторию.