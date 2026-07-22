Мария Захарова не исключила запуск нового аккаунта в соцсетях Захарова допустила появление у нее нового канала в соцсетях

Москва22 июл Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что в скором времени может создать новую страницу в социальных сетях.

На вопрос ведущего радио "Спутник" о том, есть ли у дипломата аккаунт в "Максе", Захарова ответила: "Пока нет. Но есть "Макс МИДа". Запись программы размещена в "ВКонтакте".

А я пока вот в Telegram, просто всего не охватишь, думаю, что скоро заведу себе и еще одну страницу добавила она

Как пояснила представитель ведомства, в первую очередь внимание уделяется совершенствованию и настройке официальных аккаунтов министерства иностранных дел, и лишь затем она находит время для собственного творчества. По ее словам, канал МИД в "Максе" уже функционирует и, будучи достаточно новым, всего за несколько месяцев, на ее взгляд, сумел набрать обороты и привлечь аудиторию.