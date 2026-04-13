Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на колоссальную аудиторию в китайских социальных сетях. Об этом она заявила в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".
Захарова напомнила про большую численность КНР в сравнении с США и Северной Кореей, а также отметила, что при создании аккаунта в китайской соцсети мимо проходящие интернет-пользователи за секунду оставляют 10-15 тысяч лайков.
А если это развивать, представляешь, какая это колоссальная аудитория. И те, кто это понял раньше других, те сделали свою карьеру в Китае известной, популярной в Китае и, между прочим, любимойсказала официальный представитель МИД РФ
Ранее стало известно, что после замедления и блокировки Telegram в РФ россияне массово стали переходить на азиатские мессенджеры. Аудитория азиатских платформ для общения в марте выросла в среднем на 60%.