Москва16 мая Вести.Резолюция Европарламента, призывающая Китайскую Народную Республику (КНР) отменить "Закон об этническом единстве и прогрессе", является очевидным проявлением шизофрении. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Скажите, мы имеем дело с классическим "это другое" или "это уже шизофрения"? Прямо под носом у Европарламента, в самой Европе, годами творится настоящий произвол написала Захарова в своем Telegram-канале

Дипломат отметила, Китай географически находится в Азии, а не в Европе, и европейские меры к нему применять не получится. По словам Захаровой, политики в Европе просто не осознают политического расположения КНР ввиду низкого уровня образованности.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина посетит Китай 19-20 мая. В ходе визита планируется подписание заявления на высшем уровне.