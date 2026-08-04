Психолог раскрыла, надо ли вести упирающегося ребенка в детсад для социализации Психолог Михеичева: детсад не является обязательным для социализации ребенка

Москва4 авг Вести.Посещение детского сада – это не единственная возможность для ребенка социализироваться. Такое заявление сделала социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева в комментарии NEWS.ru, рассуждая о том, стоит ли водить ребенка в детсад ради социализации против его желания.

По словам психолога, если ребенок со слезами просит не отводить в детсад, то это не нужно воспринимать как сигнал о том, что ребенка нужно заставить привыкнуть к саду любой ценой. Эксперт указала на то, что гораздо важнее понять причины реакции, ведь иногда это может быть следствием естественной адаптации, иногда – особенностями сада, а иногда – свидетельством того, что данный формат в настоящее время не соответствует потребностям малыша.

Михеичева уточнила, что посещение детской площадки, кружков и развивающих занятий тоже дает ребенку возможность социализироваться.

Важно помнить, что детский сад — это не обязательная ступень правильного развития, а один из вариантов организации жизни семьи. Если по каким-то причинам этот вариант сейчас не подходит ребенку, это не означает, что он обязательно упустит что-то критически важное рассказала психолог

Ссылаясь на исследования, эксперт уточнила, что в раннем возрасте для ребенка решающее значение имеет качество отношений со значимыми взрослыми, которые дают ощущение безопасности, поддержки и надежной привязанности. По мнению психолога, родителям стоит меньше ориентироваться на страх, что ребенок не сможет социализироваться, а больше доверять себе и малышу.

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