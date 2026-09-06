Москва6 сен Вести.В России необходимо проводить реформу в системе образования с учетом развития искусственного интеллекта. Такое мнение выразила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Нам нужна реформа "борьбы с идиотизмом" в нашей стране. И она должна быть осуществлена как можно быстрее, как говорил граф Витте, великий наш реформатор. Я считаю, что времени у нас нет, мы должны что-то сделать в конце концов с нашим образованием, причем с яслей сказала Симоньян

Она отметила, что мир с развитием современных технологий идет вперед, и это нельзя игнорировать.

Я уезжала в Америку, и первое, чему меня заставили учиться — это десятипальцевый метод слепой печати, потому что в американскую школу невозможно закончить, не владея десятипальцевой слепой печатью. А мы до сих пор прописями пишем в школе. А мир идет вперед. А мы считаем, что нет, и ребенок должен проводить кучу времени, изучая те прописи, которые никому на самом деле не нужны заявила она

По словам Симоньян, у детей необходимо развивать технологическое мышление.