Симоньян рассказала, как человечество может спастись от Антихриста Симоньян: от Антихриста человечество может спасти только Христос

Москва6 сен Вести.Только Иисус Христос может спасти человечество от Антихриста. Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Она напомнила о словах вице-президента США Джей Ди Вэнса, который в эфире христианского подкаста допустил, что Антихрист уже живет среди людей.

Тот же Джей Ди Вэнс сказал, что Антихрист уже здесь и что конец света близко, просто не надо об этом думать. Это так и есть. Думать об этом смысла никакого нет, потому что повлиять мы на это никак не можем. Пусть читают мою книгу "В начале было слово, в конце будет Цифра", она скоро будет в английском переводе. Там все описано в деталях, увлекательно, как это все будет происходить заметила Симоньян

В таких нынешних условиях, отметила она, изменить ход истории нельзя.

Тут думать надо только о том, чтобы оставаться по возможности хорошим человеком, потому что изменить ход истории уже нельзя. Я ежедневно наблюдаю сводки с полей, ежедневно вижу глаза разработчиков ИИ, которые не понимают, как ИИ сбежал, как он прошел путь сказала она

По ее словам, уже сейчас в мире разработки искусственного интеллекта наблюдается удивительная трансформация.

Они [агенты ИИ] сейчас уже объединяются, у них сейчас есть такое понятие, как инстинкт толпы в искусственном интеллекте. Внимание, инстинкт толпы, когда разные агенты искусственного интеллекта соединяются и творят то, что обычно творит толпа во вред своему разработчику, не ставя никого в известность. И это они пока еще только балуются. Это все нам предстоит, это все впереди. Что спасает от Антихриста? Антихрист, от Антихриста спасает только Христос уверена Симоньян

Ранее Симоньян рассказала, чем закончится апокалипсис цифровой жизни.