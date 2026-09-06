Москва6 сенВести.Стойкость евреев помогла им выжить, в то время как древние египтяне в итоге вымерли. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
Мне очень нравится история с Египтом. Самое интересное заключается в том, где оказался в итоге египетский народ, который измывался над евреями? Его нет, он исчез. А те люди, которые сейчас живут в Египте - не египтяне, а арабы. Совершенно другие люди, совершенно другой язык. А египетского языка не существует. То есть народ умудрился умереть до такой степени, что языка от них не осталосьсказала она
Хотя ранее Египет был могущественным государством.
Это было не просто могущественнейшее государство, а когда-то в мире это было единственное государство. Оно же было первым, как мы помним из учебников истории. И ироничная улыбка мира заключается в том, что евреи живут и здравствуют, а египтян больше нет. Вот так оно и бывает, когда ты встаешь и сопротивляешься. Go down, Moses, let my people go (слова песни Луи Армстронга "Сойди, Моисей" – прим.ред.). Еще неизвестно, кто выживет, а кто не выживетотметила Симоньян