Москва6 сен Вести.Стойкость евреев помогла им выжить, в то время как древние египтяне в итоге вымерли. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Мне очень нравится история с Египтом. Самое интересное заключается в том, где оказался в итоге египетский народ, который измывался над евреями? Его нет, он исчез. А те люди, которые сейчас живут в Египте - не египтяне, а арабы. Совершенно другие люди, совершенно другой язык. А египетского языка не существует. То есть народ умудрился умереть до такой степени, что языка от них не осталось сказала она

Хотя ранее Египет был могущественным государством.