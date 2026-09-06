Москва6 сен Вести.Приняв решение о начале спецоперации, президент России Владимир Путин спас мир от очередного витка антигуманизма, заявила главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Мы через несколько лет только оценим и сможем понять, как Владимир Путин развернул неизбежное скатывание мира в очередной виток антигуманизма, назовите его фашизмом, назовите его средневековьем, как угодно сказала Маргарита Симоньян

По ее словам, такое возвращение к антигуманизму происходило множество раз в мировой истории, например, в 30-е годы в Германии, в годы колонизаторства.