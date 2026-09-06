Москва6 сенВести.Приняв решение о начале спецоперации, президент России Владимир Путин спас мир от очередного витка антигуманизма, заявила главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
Мы через несколько лет только оценим и сможем понять, как Владимир Путин развернул неизбежное скатывание мира в очередной виток антигуманизма, назовите его фашизмом, назовите его средневековьем, как угодносказала Маргарита Симоньян
По ее словам, такое возвращение к антигуманизму происходило множество раз в мировой истории, например, в 30-е годы в Германии, в годы колонизаторства.
Я уже молчу про напалм, "Агент Оранж", про дикие ужасы вьетнамской войны и всего остального. Мы же все время в это сваливаемся и не замечаем. И как бы жизнь продолжается, а где-то рядом происходят чудовищные, неописуемые, ветхозаветные страсти, казни и ужасы. И мы когда-то поймем, и именно это будет записано в учебниках истории, что Владимир Владимирович Путин - великий человек, не побоюсь этого слова, - остановил очередное скатывание мировой истории туда неожиданным для них СВОотметила Маргарита Симоньян