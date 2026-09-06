Москва6 сен Вести.Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" объяснила, почему проведение спецоперации на Украине было неизбежным.

А можно было бы не начинать? Нельзя было. Поймите, что утверждал Зеленский... Они открыто говорили о том, что силой собираются забрать и изувечить Крым, что они собираются отчекрыжить лучшее, что есть в России… Если бы мы не встали, как Дмитрий Донской на Куликовом поле, мы были бы в какой-то момент на необратимом пути в превращении нас в колонию сказала Маргарита Симоньян

Она добавила, что великий князь Дмитрий Донской впервые показал, что можно противостоять даже самому сильному врагу. И именно на Куликовской битве с помощью сплочения сформировался русский человек. Это же сейчас происходит в ходе спецоперации, считает Симоньян.

По ее мнению, приняв решение о начале спецоперации, президент России Владимир Путин спас мир от очередного витка антигуманизма.