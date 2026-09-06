Симоньян о Куликовской битве: русский человек и не такие орды побеждал Симоньян: Дмитрий Донской и Куликовская битва сформировали русского человека

Москва6 сен Вести.Великий князь Дмитрий Донской показал, что даже с самым сильным противником можно биться. Русский человек был сформирован именно на Куликовской битве, заявила главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Дмитрий Донской – это человек, который впервые показал, что монголо-татары, эти антихристы своего времени, не всемогущи. Эти страшные орды, которые завоевали и могучий Китай, и клочка земли не оставили, и мы их остановили у ворот Европы. Он просто пришел и показал, что, оказывается, можно с ними биться. Русский человек, оказывается, и не такие орды побеждал. И именно тогда русский человек в нашем понимании этого слова стал русским человеком, именно благодаря Дмитрию Донскому и Куликовской битве сказала Маргарита Симоньян

По ее словам, сейчас во время спецоперации в России происходит тоже самое, народ объединяется перед лицом врага в лице Запада.

Князь Дмитрий Иванович (1350−1389), впоследствии получивший прозвище Донской, вел объединенное русское войско в 1380 году на Куликовскую битву. Победа в ней над войском золотоордынского правителя Мамая способствовала объединению русских земель вокруг Москвы.

Дмитрий Донской скончался в 1389 году и был погребен в Архангельском соборе Московского Кремля. В августе 2026 реставраторы открыли в соборе его саркофаг.

Исследования подтвердили, что останки принадлежат Дмитрию Донскому. По благословению патриарха частицы мощей будут находиться в храмах Русской православной церкви. Одна из частиц будет доступна для поклонения в столичном храме Христа Спасителя с 7 сентября.