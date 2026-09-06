Москва6 сен Вести.Обретение мощей князя Дмитрия Донского стало большим вкладом в фундамент исторического суверенитета России. Такое мнение озвучил в беседе с ИС "Вести" историк, писатель, главный редактор проекта "Россия — моя история" Александр Мясников.

Сегодня, 6 сентября, ковчег с частицей мощей Донского, обретенных в Архангельском соборе Кремля, пронесут в Общемосковском крестном ходе.

Обретение мощей — это на самом деле не кирпич, а такой большой камень в фундамент исторического суверенитета. Я объясню почему: вся проблема нашей истории — это всегда недоговоренность, которая позволяет создавать всевозможную мифологию. Самое интересное, что с обретением мощей одна легенда, которая была связана с Дмитрием Донским, вдруг подтвердилась: стало ясно, что это не легенда, а настоящее событие подчеркнул Мясников

По словам историка, Куликовская битва имеет не только важное военное значение, она также имела огромное политическое значение, поскольку русской, московской армии во главе с Донским впервые удалось совершить немыслимую вещь — собрать вместе войска 20 княжеств.

Мощи князя будут находиться в храме Христа Спасителя с 7 сентября.