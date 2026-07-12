Москва12 июл Вести.России следует включить режим "нет невозможного", как это было в период Великой Отечественной войны. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Но можно хотя бы сейчас включить то, что было у нас включено всю Великую Отечественную войну, и мы бы ее не выиграли, если бы это не было включено. Режим — "нет невозможного". Когда Сталин говорит: "Мне нужна гаубица, которая расфигачит "Тигр". А ему отвечают, что только на разработку документации уйдет три месяца, а потом еще месяцы на то, чтобы создать такую гаубицу. Он говорит: "20 дней. Не будет ничего через 20 дней, не будет и вас через 20 дней. И через восемнадцать все было готово, а девятнадцатый день уже красили, пыль сдували и на фронт отправляли. Ну, время сейчас пришло такое заявила она

По мнению Маргариты Симоньян, мир никогда не был так близко к началу третьей мировой войны, как сейчас. А на грань глобальной катастрофы его ставит Европа, поставляя оружие Украине и фактически поощряя удары по территории России.