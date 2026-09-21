Депутат назвал возможный срок начала работы Госдумы нового созыва Депутат Кузнецов: Госдума девятого созыва может начать работу до 19 октября

Москва21 сен Вести.Первое пленарное заседание Государственной думы нового созыва с большой вероятностью пройдет в первой половине октября, сообщил ТАСС первый заместитель председателя комиссии Госдумы по регламенту Андрей Кузнецов.

Первое заседание Государственной думы девятого созыва должно состояться на 30-й день после избрания, то есть 19 октября. Однако президент РФ своим указом может созвать заседание Государственной думы ранее этого срока, как это уже было в предыдущие годы. По практике, это один из дней первой половины октября предположил Кузнецов

Он отметил, что избранные в новый созыв нижней палаты парламента депутаты получат удостоверения и значки в промежутке между объявлением итогов выборов и началом первого пленарного заседания.

В 2021 году выборы прошли с 17 по 19 сентября, а первое заседание Госдумы прошло 12 октября. В текущем году единый день голосования проходил с 18 по 20 сентября.

Одновременно с выборами в Госдуму состоялись выборы в законодательные собрания 39 регионов, а также выборы глав субъектов Федерации.

В восьми регионах глав избирали в ходе прямого голосования жителей, в трех — путем голосования в региональных парламентах. Всего замещению подлежат порядка 23 тысяч мандатов.

Ранее стало известно, что после обработки Центризбиркомом половины всех протоколов на выборах лидирует партия "Единая Россия".