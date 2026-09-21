На выборах глав восьми регионов России лидируют губернаторы и врио Действующие руководители лидируют на губернаторских выборах в восьми регионах РФ

Москва21 сен Вести.На губернаторских выборах, которые проходили параллельно с парламентской кампанией в восьми регионах России, лидируют действующие руководители, в том числе с приставкой врио. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии, которые приводит ТАСС после обработки первых протоколов с итогами голосования.

В частности, на данный момент, действующий глава Чечни Рамзан Кадыров, выдвинутый партией "Единая Россия", получает поддержку 97,35% голосов избирателей, руководитель Мордовии Артем Здунов - 96,55%, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук - 82,64%, врио главы Белгородской области Александр Шуваев - 67,31%, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - 92,5%.

В то же время глава Республики Тыва Владислав Ховалыг лидирует с результатом 94,1% голосов, врио главы Тверской области Виталий Королев - 92,05%, действующий губернатор Ульяновской области Алексей Русских - 76,53%.